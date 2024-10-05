الحكومة البريطانية اعلنت إنها استأجرت طائرة لمساعدة عدد من مواطنيها الراغبين في مغادرة لبنان يوم الأحد

الحكومة البريطانية إنها استأجرت طائرة لمساعدة عدد من مواطنيها الراغبين في مغادرة لبنان يوم الأحد.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان اليوم، "لم تعد هناك رحلات مجدولة أخرى، لكننا سنواصل مراجعة هذا الأمر"، مضيفة أن أكثر من 250 مواطنا بريطانيا غادروا لبنان على متن رحلات جوية استأجرتها الحكومة.
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