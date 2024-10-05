اشار وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت في حوار مع مقاتلي الفرقة 36 العاملة في لبنان، الى ان حزب الله يتلقى ضربات موجعة الواحدة تلو الأخرى في تصفية قادته وفي قدرات إطلاقه وفي تدمير أصوله، وشدد على اننا سنواصل عملنا حتى يزول التهديد ويعود سكان الشمال إلى منازلهم بأمان.

كانت هذه تفاصيل خبر غالانت: سنواصل عملنا ضد حزب الله حتى يزول التهديد ويعود سكان الشمال إلى منازلهم بأمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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