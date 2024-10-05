راعي ابرشية زحلة وبعلبك ترأس الإجتماع الأول للجنة الطوارئ التي شكلها في دار المطرانيّة

رأس راعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصوري الإجتماع الأول للجنة الطوارئ التي شكلها في دار المطرانيّة، للاطلاع على واقع الرعايا في ظل الوضع الأمني المتأزم الذي يشهده لبنان بسبب الحرب المستمرة.

في بداية الاجتماع، أشار سيادة المتروبوليت إلى أهمية تعزيز روح التضامن والتعاون بين جميع فئات المجتمع في مواجهة هذه الأزمة الخطيرة، وإلى أهمية شهادتنا المسيحية في هذه الظروف لخدمة الإنسان. تناولت مناقشات اللجنة محاور عدة، أهمها العمل على رصد أعداد النازحين في الرعايا ومنها وأماكن تواجدهم لأجل السعي بالتعاون مع الجهات المختصة على محاولة تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الاهتمام بمختلف العائلات والمحتاجين في ظل الظروف الراهنة.

ستواصل اللجنة اجتماعاتها بشكل منتظم في ظل الأزمة الحالية.