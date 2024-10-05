اشارت معلومات قناة "الجديد" الى ان قائد اليونيفيل أرولدو لاثارو أرسل اليوم رسالة شديدة اللهجة للجيش الاسرائيلي يذّكر فيها بالتزام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بحماية حفظة السلام.

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الجديد: قائد اليونيفيل أرسل اليوم رسالة شديدة اللهجة للجيش الاسرائيلي يذّكر فيها بالتزام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بحماية حفظة السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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