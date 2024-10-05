اشارت مستشفى الشهيد صلاح غندور - بنت جبيل في بيان، الى انه مساء يوم الجمعة الواقع ٤ تشرين أول من العام ٢٠٢٤ تعرضت مستشفى الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل لقصف همجي صهيوني بعد تلقيها تحذيرا من العدو بإخلائها، هذا القصف نتج عنه إصابة تسعة أفراد من الطاقم الطبي والتمريضي إصابات معظمهم بليغة وخطيرة، على أثر هذا الإعتداء الغاشم تم إخلاء المستشفى من معظم الطاقم الطبي والتمريضي وغيره، وأبقت الإدارة على عدد من العاملين لحماية ممتلكات المستشفى.
ولفت البيان الى إن إدارة المستشفى تشكر جميع من ساهم بإخلاء الطاقم وتأمين الحماية لهم أثناء عملية الإخلاء، خاصة الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى صلاح غندور: إصابة تسعة أفراد من الطاقم الطبي والتمريضي إصابات معظمهم بليغة وخطيرة نتيجة القصف الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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