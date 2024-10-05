الكويت.. السلطات تعتقل أحد أفراد الأسرة الحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي "غسل الأموال والربا الفاحش".

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن عملية القبض تمت بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري وتتبع تحركات المتهم، إذ تم تحديد موقعه والقبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

وأوضحت أن هذه العملية تأتي في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية في ضبط الخارجين عن القانون والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع.

وأكدت سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات.