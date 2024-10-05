اندلاع حريق داخل مصنع بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريقًا شبَّ بمصنع مغلق بالمرج شمال العاصمة.

مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للأدخنة من إحدى المنشآت بشارع الجزيرة.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور قسم المرج.

تبين بالفحص المبدئي اندلاع حريق في مصنع مغلق مكون من طابق واحد وتمام الإخماد دون إصابات ومنع امتداد النيران إلى المجاورات.