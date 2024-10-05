جثة على رصيف 10 بمحطة مصر.. والشرطة تحدد هويته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت محطة مصر لقطارات السكك الحديدية مفارقة سوداني الحياة على رصيف المحطة وسط صدمة أصابت مرتادي المحطة.

مساء الجمعة تلقى مأمور قسم شرطة المحطة إخطارًا من الخدمات المعينة برصيف 10 بوجود جثة أفريقي في ظروف غامضة.

"وقع من طوله وماحدش لمسه يا باشا" بهذه العبارة أخبر الشرطي قائد الأطقم الأمنية بالمحطة، وتبين بالفحص أن المتوفى سوداني الجنسية فارق الحياة بشكل طبيعي.

بعد انتهاء عملية الفحص ومراجعة كاميرات المراقبة نقلت الشرطة الجثة إلى مستشفى شبرا وأودعتها ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.