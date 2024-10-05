مقتل جندييْن إسرائيليين وإصابة 24 في هجوم بـ«مسيرة» من العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - تل أبيب (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، سقوط جندييْن إسرائيليين وإصابة 24 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة تم إطلاقها من العراق.

وذكر الجيش الإسرائيلي في تحقيقه، أنه «تم إطلاق طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات من العراق في الهجوم، أسقطت الدفاعات الجوية إحداهما، بينما أصابت الثانية قاعدة للجيش في شمال مرتفعات الجولان المحتل، بعد دقائق».

وكانت فصائل عراقية أعلنت في بيان، أنها هاجمت ثلاثة أهداف بثلاث عمليات منفصلة شمال إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفّارات الإنذار انطلقت في عدة بلدات في الجولان المحتل، عندما دخلت أول طائرة مسيرة المجال الجوي، لكن التحقيق وجد أن «هناك فشلاً واضحاً» في اكتشاف الطائرة المسيرة الثانية في الوقت المناسب، وبالتالي لم يتم تفعيل التنبيهات، ولم يكن لدى الجنود في القاعدة الوقت الكافي للبحث عن ملجأ.

ويواصل الجيش الإسرائيلي التحقيق في سبب عدم إطلاق صفارات الإنذار.

وبالإضافة إلى الجنديين الذين سقطا في هذا الهجوم، أصيب 24 آخرون، من بينهم جنديين اثنين في حالة خطيرة، وواحد في حالة متوسطة، و21 إصابتهم طفيفة.

وبشكل منفصل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أمس، إن مسيرة أطلقت من العراق تم اعتراضها بنجاح، ونشر صوراً لهذه «المسيرة».