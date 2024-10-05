شدد النائب سجيع عطية على أن الوضع يقتضي على الجميع التنازل وتقيدم التسهيلات لأن ضع البلد استثنائي. واشار عطية في حديث تلفزيوني، الى أن التواصل بين الكتل بدأ لتضييق حلقة الاسماء الأكثر قبولا والخروج باسم. وأكد أنه "لم يتصل أحد بالآخر لتسويق أو إستبعاد أي إسم".

كانت هذه تفاصيل خبر عطية: التواصل بين الكتل بدأ لتضييق حلقة الاسماء الأكثر قبولا للرئاسة والخروج باسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.