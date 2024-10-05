"النشرة": غارات على قرى وبلدات سرعين والنبي شيت تمنين بوداي اطراف مدينة بعلبك ويونين

افاد مراسل "النشرة"، عن "سلسلة من الغارات بدات الساعة التاسعة مساء على قرى وبلدات سرعين جنتا النبي شيت تمنين بوداي اطراف مدينة بعلبك يونين في البقاع الشمالي".

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