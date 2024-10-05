منسّق لجنة الطوارئ يستقبل في المطار طائرة إماراتية محمّلة بمواد اغاثية وطبية: الجسر الجوي الاماراتي سيستمر

إستقبل منسّق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين مساء في مطار بيروت الدولي طائرة إماراتية محملة بمواد اغاثية وطبية هي الثانية في اطار الجسر الجوي لدعم لبنان ومساعدته بأمر من رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وألقى الوزير ياسين كلمة قال فيها: "بداية نشكر رئيس دولة الإمارات الشقيقة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تقديمه مساعدات عاجلة إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار. هذه الوقفة ليست بغريبة على دولة الإمارات والتي كانت حاضرة تاريخياً لدعم اشقائها في لبنان".

وأضاف "تأتي الاستجابة الاماراتية العاجلة من خلال تسيير جسر جوي ينقل دعماً طبياً وغذائياً ومواد إيواء. وقد استقبلنا اليوم طائرتين من دولة الإمارات إحداها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحمل 40 طناً من المساعدات الطبية، والثانية تحمل قرابة 55 طناً من المواد الغذائية، ومن المقرر وصول طائرة ثالثة تحمل مساعدات طبية بحمولة 40 طناً ايضاً".

وتابع ياسين "سيستمر الجسر الجوي الإماراتي يوم غد حيث ستصل إلى مطار بيروت عدة طائرات تباعاً استكمالاً للمبادرة الإنسانية المشكورة تلبية للنداء اللبناني، وهذا الامر سيسهم في تغطية النقص في المواد الطبية والغذائية لدينا وسيساعد في تخفيف جراح أهلنا النازحين".