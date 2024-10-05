يعمل الصليب الاحمر على نقل الإصابات من الكادر الطبي من مستشفى صلاح غندور إلى المستشفيات القريبة. وكان حرم مستشفى صلاح غندور في منطقة صف الهوى - بنت جبيل، تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي.

كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الاحمر ينقل الإصابات من الكادر الطبي من مستشفى غندور إلى المستشفيات القريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.