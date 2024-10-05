"النشرة": قطع اوتستراد رياق - بعلبك جرّاء الغارة التي استهدفت مفرق رياق-تل عمارة

افاد مراسل "النشرة"، في زحلة عن "قطع اوتستراد رياق، بعلبك جرّاء الغارة التي استهدفت مفرق رياق-تل عمارة منذ قليل". وكان قد افاد عن "غارتين على بلدتي رياق وعلي النهري".

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