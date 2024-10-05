مصدر في اليونيفيل لـLBCI: الجيش الإسرائيلي طلب منها إخلاء بعض المواقع عند الخط الأزرق لكن اليونيفيل رفضت

اكد مصدر في قوات اليونيفيل للـ "LBCI" أن الجيش الإسرائيلي طلب منها إخلاء بعض المواقع عند الخط الأزرق، لكن اليونيفيل رفضت هذا الطلب وبقيت في مواقعها.

واوضح المصدر في قوات اليونيفيل للـ "LBCI" بان المواقع التي طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءها هي في القطاعات الغربي والأوسط والشرقي في المنطقة الحدودية، لكننا لم نتحرك من هذه المواقع رغم الصعوبات التي نعانيها في عمليات المراقبة.