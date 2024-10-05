اكد مصدر في قوات اليونيفيل للـ "LBCI" أن الجيش الإسرائيلي طلب منها إخلاء بعض المواقع عند الخط الأزرق، لكن اليونيفيل رفضت هذا الطلب وبقيت في مواقعها.
واوضح المصدر في قوات اليونيفيل للـ "LBCI" بان المواقع التي طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءها هي في القطاعات الغربي والأوسط والشرقي في المنطقة الحدودية، لكننا لم نتحرك من هذه المواقع رغم الصعوبات التي نعانيها في عمليات المراقبة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في اليونيفيل لـLBCI: الجيش الإسرائيلي طلب منها إخلاء بعض المواقع عند الخط الأزرق لكن اليونيفيل رفضت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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