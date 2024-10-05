نعت "الهيئة الصحية الإسلامية" في بيان، "ثلّة من مسعفيها الذين ارتقوا بالعدوان الصهيوني المباشر على الطواقم الإسعافية في بلدة مرجعيون (مستشفى مرجعيون الحكومي) نهار الجمعة 4 تشرين الأول 2024. والشهداء هم : الشهيد المسعف محمد جعفر هريش، الشهيد المسعف جعفر ضاوي، الشهيد المسعف حسين سويد، الشهيد المسعف محمد حسان، الشهيد المسعف عباس طراف، الشهيد المسعف علي غريب، الشهيد المسعف علي منذر".
واشارت الى "كما واستهدف العدو الإسرائيلي مركز شقرا الإسعافي وارتقى كل من الشهيد المسعف معين تميم والشهيد المسعف مصطفى علي ذيب، بالإضافة الى إستهداف مركز خربة سلم (بئر السلاسل) وإرتقاء الشهيد المسعف عباس فتوني والشهيد المسعف حمزة الطويل".
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الصحية الإسلامية: استشهاد 11 مسعفا من طواقمنا الإسعافية في 3 غارات إسرائيلية جنوبي لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.