الهيئة الصحية الإسلامية: استشهاد 11 مسعفا من طواقمنا الإسعافية في 3 غارات إسرائيلية جنوبي لبنان

نعت "الهيئة الصحية الإسلامية" في بيان، "ثلّة من مسعفيها الذين ارتقوا بالعدوان الصهيوني المباشر على الطواقم الإسعافية في بلدة مرجعيون (مستشفى مرجعيون الحكومي) نهار الجمعة 4 تشرين الأول 2024. والشهداء هم : الشهيد المسعف محمد جعفر هريش، الشهيد المسعف جعفر ضاوي، الشهيد المسعف حسين سويد، الشهيد المسعف محمد حسان، الشهيد المسعف عباس طراف، الشهيد المسعف علي غريب، الشهيد المسعف علي منذر".

واشارت الى "كما واستهدف العدو الإسرائيلي مركز شقرا الإسعافي وارتقى كل من الشهيد المسعف معين تميم والشهيد المسعف مصطفى علي ذيب، بالإضافة الى إستهداف مركز خربة سلم (بئر السلاسل) وإرتقاء الشهيد المسعف عباس فتوني والشهيد المسعف حمزة الطويل".