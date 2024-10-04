حزب الله: صواريخنا تصل إلى 150 كيلومترًا والعدو الإسرائيلي يرفض وقف إطلاق النار

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله في تصريحات لوسائل إعلام عربية أن المقاومة اللبنانية تمكنت من منع تسلل القوات الإسرائيلية في جميع النقاط التي حاولت الدخول منها ، وأوضح أن صواريخ حزب الله وصلت إلى مدى 150 كيلومترًا، وأن الحزب حافظ على وتيرة إطلاق هذه الصواريخ بالرغم من تصاعد حدة الصراع ، وأكد المسؤول أن المقاومة جاهزة لأي تقدم بري من قبل الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن أي عمق يدخله العدو سيتحول إلى "مقبرة لجنوده ودباباته."

وأشار المسؤول إلى زيارة وزير الخارجية الإيراني للبنان، مؤكداً أن طهران تدعم لبنان بالكامل في هذه المرحلة الحرجة. وقال: "نحن مشغولون في الميدان ولن ندخل في نقاش تحت النار، ولكن بمجرد توقف إطلاق النار سنبحث كافة الأمور ونعلن موقفنا." وأضاف أن الجانب الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو هو من يرفض وقف إطلاق النار، مما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

تطرق نائب رئيس المجلس السياسي أيضًا إلى الوضع الداخلي لحزب الله، مشددًا على أن القيادة الجماعية للحزب متماسكة ومتحدة في هذه المرحلة. وأكد أن آلية اختيار الأمين العام للحزب تتأثر بالوضع الراهن، ولكنه شدد على أن القيادة تعمل بتماسك كبير، وأن الحزب مستعد لمواصلة الدفاع عن لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الهجمات الإسرائيلية في لبنان وسوريا، ضمن استراتيجية إسرائيلية لاستهداف حلفاء إيران في المنطقة. وقد سبق أن نفذت إسرائيل غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ومخازن أسلحة في سوريا، في محاولة للحد من تأثير المقاومة اللبنانية والإيرانية. كما أشارت تقارير سابقة إلى استمرار الدعم العسكري الإيراني لحزب الله، ما يعزز قدرة الحزب على الرد بشكل فعال على الهجمات الإسرائيلية.

القيادة الوسطى الأمريكية: استهدفنا 15 هدفًا للحوثيين في اليمن لحماية الملاحة الدولية

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اليوم تنفيذ سلسلة من الهجمات الجوية استهدفت 15 موقعًا في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن ، وأوضحت القيادة أن هذه الضربات ركزت على القدرات العسكرية الهجومية للحوثيين، بهدف الحد من تهديداتهم المتزايدة للملاحة الدولية في المنطقة.

وجاء في بيان القيادة الوسطى أن الإجراءات العسكرية تهدف إلى حماية حرية الملاحة في المياه الدولية وجعلها آمنة للسفن التجارية والعسكرية على حد سواء. وأكد البيان أن الولايات المتحدة لن تتوانى عن اتخاذ خطوات مماثلة لضمان استقرار وأمن طرق التجارة البحرية، خاصة في ظل تزايد التهديدات الحوثية المدعومة من إيران.

يأتي هذا الهجوم في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، حيث تستمر طهران في تقديم الدعم العسكري واللوجستي للحوثيين في اليمن. وقد شهدت المنطقة عدة مواجهات بحرية، حيث سبق أن هدد الحوثيون السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما دفع التحالف بقيادة الولايات المتحدة إلى تعزيز وجوده في المياه الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن وجود وكلاء مدعومين من إيران مثل الحوثيين يزيد من صعوبة حل الأزمات الإقليمية، وهو ما يعزز من دور الولايات المتحدة في منع تصعيد الصراعات في الشرق الأوسط.