نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله: منعنا تسلل العدو في كل النقاط التي حاول أن يدخل منها

اكد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله في حديث لقناة "الجزيرة" باننا منعنا تسلل العدو في كل النقاط التي حاول أن يدخل منها، وصواريخنا وصلت إلى 150 كيلومترا وحافظنا على وتيرة إطلاقها.

واردف "جاهزون لأي تقدم بري ونحن نتفوق في ذلك على العدو، وأي عمق يدخل إليه العدو سيتحول إلى مقبرة لجنوده ودباباته"، واشار الى ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جاءنا اليوم ليقول أن طهران مع لبنان بالكامل، ونحن مشغولون في الميدان ولن ندخل في نقاش تحت النار، وعندما يتوقف إطلاق النار سنبحث الأمور كافة ونعلن موقفنا".

واكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله بان من يرفض وقف إطلاق النار هو العدو الإسرائيلي، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يريدان إيقاف هذه الحرب.

وذكر بان آلية اختيار أمين عام للحزب تتأثر بوضعنا الآن في أجواء حرب، مشددا على ان القيادة الجماعية للحزب متماسكة ومتحدة.