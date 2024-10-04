الغارات الاسرائيلية استهدفت طاريا المنصوري وكفردونين ومرج حاروف وإصابة مواطنة في الغارة على بلدة العين

اغار الطيران الحربي الاسرائيلي للمرة الرابعة اليوم على بلدة طاريا في البقاع، مستهدفا أحد المنازل بصاروخين. واغار الطيران الحربي المعادي مستهدفا بلدة العين في البقاع الشمالي، ما ادى الى جرح امرأة من بلدة جديدة الفاكهة صودف مرورها بسيارتها في البلدة، وقد نقلت إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك للمعالجة.

كما استهدفت الغارات بلدتي المنصوري في القطاع الغربي وكفردونين ومرج حاروف في جنوب لبنان.