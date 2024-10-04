اغار الطيران الحربي الاسرائيلي للمرة الرابعة اليوم على بلدة طاريا في البقاع، مستهدفا أحد المنازل بصاروخين. واغار الطيران الحربي المعادي مستهدفا بلدة العين في البقاع الشمالي، ما ادى الى جرح امرأة من بلدة جديدة الفاكهة صودف مرورها بسيارتها في البلدة، وقد نقلت إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك للمعالجة.
كما استهدفت الغارات بلدتي المنصوري في القطاع الغربي وكفردونين ومرج حاروف في جنوب لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر الغارات الاسرائيلية استهدفت طاريا المنصوري وكفردونين ومرج حاروف وإصابة مواطنة في الغارة على بلدة العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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