القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر اطّلع على رسالة نُقلت لعائلات الأسرى: تقدير بانتهاء القتال في الشمال بعد 2-3 أسابيع

اشارت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر اطّلع على رسالة نُقلت لعائلات الأسرى، الى تقدير بانتهاء القتال في الشمال بعد 2-3 أسابيع.

ولفتت الى ان الهدف هو التوصل لتهدئة بالشمال والجنوب وصفقة تبادل اسرى.