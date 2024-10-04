اشارت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر اطّلع على رسالة نُقلت لعائلات الأسرى، الى تقدير بانتهاء القتال في الشمال بعد 2-3 أسابيع.
ولفتت الى ان الهدف هو التوصل لتهدئة بالشمال والجنوب وصفقة تبادل اسرى.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر اطّلع على رسالة نُقلت لعائلات الأسرى: تقدير بانتهاء القتال في الشمال بعد 2-3 أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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