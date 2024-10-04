بايدن: إسرائيل لم تقرر بعد طبيعة ردها على الهجوم الإيراني الأخير

اشار الرئيس الأميركي جو بايدن، الى أن "إسرائيل لم تقرر بعد طبيعة ردها على الهجوم الإيراني الأخير، لكن على القدس أن تفكر في بدائل للهجمات على منشآت النفط الإيرانية".
وقال بايدن، ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات على طهران في ضوء الهجوم الأخير على إسرائيل: "هذه المسألة قيد النظر حاليا".
وأكد بايدن، أمس الخميس، أنه "لا يتوقع اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط"، مشدداً على "إمكانية تجنب ذلك بشرط بذل المزيد من الجهود"، لافتا الى انني "لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب شاملة. أعتقد أننا قادرون على تجنبها، ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله".
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