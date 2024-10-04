نقلت "الإيكونوميست" عن مسؤولين إسرائيليين، بانه ليس لدينا ما يكفي من الجنود أو الدبابات لتنفيذ عملية كبيرة في لبنان.
ولفت المسؤلون الاسرائيليون الى اننا نعتقد أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يسعى منذ زمن لدفع إيران لشن هجوم يبرر قصف مواقعها النووية، واشاروا الى ان فرصة تقليص برنامج إيران النووي ضاعت فالمنشآت مدفونة على عمق بعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر الإيكونوميست عن مسؤولين إسرائيليين: ليس لدينا ما يكفي من الجنود أو الدبابات لتنفيذ عملية كبيرة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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