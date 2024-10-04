هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لتوسيع عملياته في جنوبي لبنان

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في جنوبي لبنان. ولفتت هيئة البث الإسرائيلية الى ان الجيش سيدفع بلواءين إضافيين إلى جنوبي لبنان.

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