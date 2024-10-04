بينها اثنان من مصر.. 28 صورة لمعابد الآلهة القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - بعيدا عن المساجد والكنائس، وبعيدا عن الديانات السماوية، مرت على تاريخ الأرض آلاف الديانات الوضعية، وبعضها لا يزال مستمرا حتى اليوم خصوصا في آسيا.

وشيد القدماء المعابد في جميع أنحاء العالم القديم وكرسوها لعدد كبير من الآلهة. في حين أن بعض هذه الهياكل لم تنج من اختبار الزمن، إلا أن بعضها لا يزال موجودًا حتى اليوم وبعضها قيد الاستخدام.

إليك 28 من أشهر الأمثلة المثيرة للإعجاب للمعابد القديمة من جميع أنحاء العالم.

البانثيون

بني البانثيون منذ حوالي 2000 عام ويقع في روما وله قبة كبيرة يصل ارتفاعها إلى 43 مترًا. تم بناؤه لتكريم العديد من الآلهة الرومانية. في القرن السابع تحول المعبد إلى كنيسة مسيحية. لا يزال الهيكل قائمًا حتى اليوم ويُستخدم ككنيسة كاثوليكية. إنه أحد أطول المباني الدينية استخدامًا على الإطلاق.

جوبكلي تبه

يعود تاريخ جوبكلي تبه إلى 11500 عام، ويقع في جنوب شرق تركيا الحديثة وهو أحد أقدم الهياكل الضخمة في العالم. ربما بني المعبد وفقًا لخطة هندسية دقيقة. يصل ارتفاع أعمدته الحجرية على شكل حرف T إلى (5.5 متر) وتحتوي على نقوش تصور حيوانات برية مثل الثعابين والثعالب والغزلان والبط والكركي والخنازير البرية. هناك أيضًا نقوش تُظهر شخصيات تشبه البشر وما قد يكون مذنبًا.

يسبق الموقع اختراع الكتابة بفترة طويلة، لذا فإن تحديد الأنشطة التي جرت في هذا المبنى الضخم أمر صعب. يعتقد علماء أن بعض أشكال الاحتفالات كانت تُقام هناك، وتشير الدراسات التي أجريت على حجر السج من الموقع إلى أن الناس كانوا يسافرون إليه من جميع أنحاء المنطقة.

الكرنك

شيد الكرنك بين 2000 إلى 4000 عام، وهو عبارة عن مجمع معابد مصري قديم ضخم يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل في طيبة القديمة (الأقصر الحديثة). وهو مخصص للإله آمون رع. كان هذا الإله شائعًا بشكل خاص خلال المملكة الحديثة (حوالي 1550 قبل الميلاد إلى 1070 قبل الميلاد)، ويرجع تاريخ الكثير من أعمال البناء إلى هذه الفترة.

ترك حكام مصريون مختلفون بصماتهم في الكرنك عندما كانوا في السلطة، حيث أضاف كل منهم هياكل جديدة، مثل المصليات والمداخل الحجرية الكبيرة التي تسمى الآن "الأبراج". اليوم، يغطي مجمع المعبد أكثر من (1 كيلومتر مربع) - وهي مساحة أكبر من بعض المدن القديمة.

أنجكور وات

شيد أنجكور وات (التي تعني مدينة المعبد) بين عامي 1113 و1150 بعد الميلاد تقريبًا، ويقع في كمبوديا في مدينة أنجكور القديمة. وهو معبد هندوسي مخصص لفيشنو، وهو إله مرتبط بالحفاظ والحماية. وتم تحويله إلى معبد بوذي في القرن الرابع عشر، وأضيفت إليه تماثيل بوذا.

يبلغ ارتفاع برجه المركزي (65 مترًا) وتحيط به 4 أبراج أصغر وسلسلة من الجدران المغلقة - وهو تصميم يعيد إنشاء صورة جبل ميرو، وهو مكان أسطوري في الأساطير الهندوسية يقال إنه يقع وراء جبال الهيمالايا موطن الآلهة.

معبد حتشبسوت

يُعرف هذا المعبد الجنائزي أيضًا باسم الدير البحري، وبُني على يد الملكة حتشبسوت (حكمت من عام 1473 قبل الميلاد إلى عام 1458 قبل الميلاد). يقع المعبد على الضفة الغربية لنهر النيل بالقرب من الأقصر، وكان مكانًا لممارسة عبادتها بعد وفاتها. في مصر القديمة، كان من الشائع أن يبني الملوك معابد حيث يمكن تبجيلهم بعد وفاتهم.

كان هذا المعبد أيضًا مكانًا لعبادة الآلهة المصرية حتحور وأمون ورع حوراختي، من بين آخرين. تتضمن زخارف المعبد مشاهد تُظهر رحلة استكشافية أرسلتها حتشبسوت إلى بونت، وهي أرض قد تقع حول إريتريا الحديثة.

معبد أرتميس

كان معبد أرتميس يقع في أفسس، غرب تركيا الحديثة، وكان يعتبر من عجائب الدنيا السبع من قبل الكتاب القدماء، الذين أشادوا به لجماله. أرتميس هي إلهة ارتبطت بالحيوانات والصيد عند الإغريق القدماء؛ وقد بني هذا المعبد لها في عام 550 قبل الميلاد من قبل كرويسوس، ملك ليديا.

مع مرور الوقت، تعرض المعبد لأضرار من أحداث مختلفة مثل حريق في عام 356 قبل الميلاد وزلزال في عام 262 بعد الميلاد. تشير السجلات القديمة إلى أنه تم التخلي عنه أو تدميره في القرن الخامس الميلادي، ولم يتبق منه إلا القليل اليوم.

مجمع معبد ماهابودي

يقع مجمع معبد ماهابودي في بلدة بود جايا في شمال شرق الهند. يعتقد البوذيون أن سيدهارتا جوتاما، مؤسس البوذية، حقق التنوير أثناء جلوسه تحت شجرة تين بالقرب من هذا المعبد.

يوجد معبد في الموقع منذ ما لا يقل عن القرن الثالث قبل الميلاد، ويعود تاريخ مجمع المعبد الحالي إلى حوالي 1500 عام. يبلغ ارتفاع معبده الكبير (50 مترًا). يضم شجرة تُعرف باسم شجرة بودي، ويقال إنها من نسل الشجرة التي جلس جوتاما تحتها.

تابوتا بوتايا ماراي

يقع تابوتا بوتايا في نهاية شبه جزيرة في جزيرة راياتيا في جنوب المحيط الهادئ، ويعتبر مكانًا مقدسًا حيث كان سكان الجزيرة البولينيزيون يعبدون الإله أورو. ويعتبر هذا المعبد أيضًا "المكان الذي يتقاطع فيه عالم الأحياء (تي آو) مع عالم الأجداد والآلهة". وتقول منظمة اليونسكو، إنه شيد على يد حضارة الماواهي وربما يعود تاريخه إلى 1000 عام.

معبد جوبيتر

كان معبد جوبيتر أهم معبد في روما القديمة وكان يقع على تلة الكابيتولين. كان جوبيتر إلهًا سماويًا اعتبره بعض الرومان ملكًا للآلهة. شيد المعبد خلال القرن السادس قبل الميلاد وأعيد بناؤه عدة مرات بعد تدميره بالكوارث. وانهار إلى الأبد مع تحول الامبراطورية الرومانية إلى المسيحية في القرنين الرابع والخامس. في النهاية، تعرض لأضرار جسيمة ودُمر ولم يبق منه سوى القليل اليوم.

البارثينون

يقع البارثينون على أكروبوليس في أثينا، وكان مخصصًا لأثينا، إلهة الإغريق القدماء المرتبطة بالحرب والحكمة. بُني في القرن الخامس قبل الميلاد، ويبلغ طوله (69 مترًا) وعرضه (31 مترًا)، ويبلغ ارتفاعه حوالي (20 مترًا).

تحتوي أقواس البارثينون على منحوتات تصور مشاهد تتعلق بالآلهة اليونانية. على سبيل المثال، تحكي المنحوتات الموجودة على الجانب الشرقي قصة ميلاد أثينا، بينما تصور المنحوتات الموجودة على الجانب الغربي معركة بين أثينا والإله بوسيدون لتحديد من سيكون الإله الراعي لأثينا. تمت إزالة بعض المنحوتات من قبل توماس بروس، إيرل إلجين السابع وسفير بريطانيا لدى الإمبراطورية العثمانية، في أوائل القرن التاسع عشر وتم وضعها في المتحف البريطاني. هناك مناقشات جارية حول إعادة المنحوتات.

معبد الثعبان الريشي

يقع معبد الثعبان الريشي، المعروف أيضًا باسم معبد Quetzalcóatl، في مدينة تيوتيهواكان القديمة في المكسيك. يتكون النصب التذكاري على شكل هرم من 6 درجات أو مستويات، ويُعتقد أنه اكتمل في القرن الثالث الميلادي. يحتوي الهيكل على نقوش منخفضة تُظهر تصويرًا متناوبًا لـكويتزاكولاتي، إله الثعبان الريشي، وتيالوك، إله العاصفة القديم. يوجد بالقرب منه عدد من المعابد الكبيرة والهياكل الدينية الأخرى.

معبد جانجو-جي

يقع معبد جانجو-جي في نارا، شرقي أوساكا، ويبلغ عمره 1300 عام وربما يكون أقدم معبد بوذي في اليابان. أمر ببناء المعبد في القرن السابع سوجا نو أوماكو، زعيم عشيرة سوجا الذي ساعد في إدخال البوذية إلى اليابان. أعيد بناء المعبد وتعديله بمرور الوقت، ولكنه اليوم يشمل القاعة الرئيسية وغرفة الزن وآلاف القطع الأثرية.

زقورة أور

كانت زقورة أور في العراق الحديث مخصصة لنانا، إله القمر في بلاد ما بين النهرين، ويبلغ ارتفاعها حوالي (30 مترًا). مكنت سلسلة من المنحدرات الناس من الصعود إلى القمة وأداء الطقوس. يعود تاريخها إلى أكثر من 4000 عام، وشيدت في وقت كانت أور مركزًا لمملكة كبيرة في المنطقة. تم تعديل الزقورة وترميمها عدة مرات على مدار تاريخها.

معبد ميثرايوم

شيد معبد ميثرايوم في لندن، المخصص لميثرا، إله النور، في القرن الثالث الميلادي. ويعود تاريخه إلى الوقت الذي كانت فيه الإمبراطورية الرومانية تسيطر على إنجلترا الحديثة. ربما نشأت عبادة ميثرايوم في ما يُعرف الآن بإيران ولكنها أصبحت شائعة في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية، وخاصة بين الجنود. تم بناء معابد ميثرايوم في جميع أنحاء الإمبراطورية، وأحيانًا بالقرب من الأماكن التي يتجمع فيها عدد كبير من الجنود.

معبد شاولين

يقع معبد شاولين، المعروف أيضًا باسم دير شاولين، في مدينة دنجفينج، الصين. كان المعبد البوذي موجودًا منذ 1500 عام وأعيد بناؤه وتعديله بمرور الوقت. يقع بجوار جبل سونج، الذي اعتبره البوذيون منطقة ذات أهمية مقدسة منذ العصور القديمة. يُعرف معبد شاولين اليوم بقدرات رهبانه في فنون الدفاع عن النفس، وأداء مآثر لا تصدق مثل رمي إبرة عبر لوح زجاجي. تعود أصول العديد من فنون الدفاع عن النفس إلى الرهبان الذين عاشوا في هذا الموقع.

كوريكانتشا

شيد كوريكانتشا منذ حوالي 600 عام من قبل حضارة الإنكا في كوزكو، عاصمتها. كان المعبد مخصصًا لإينتي، إله الشمس الذي كان يُمثَّل أحيانًا في هيئة بشرية. غزا الإسبان إمبراطورية الإنكا في القرن السادس عشر وفككوا جزءًا كبيرًا من المعبد واستخدموه كمواد بناء. وبنوا دير سانتو دومينجو فوق بقايا المعبد.

كاهوتشي

شيد كاهوتشي منذ حوالي 2000 عام بواسطة ثقافة نازكا التي ازدهرت في المناطق القاحلة من ساحل بيرو. كان كاهوتشي موقعًا احتفاليًا يحتوي على عدد من الأهرامات والمنصات. ربما سافر الحجاج إلى الموقع للمشاركة في الاحتفالات. على مدى العقود القليلة الماضية، حدثت عمليات نهب في الموقع وكانت السلطات تحاول إيقافها.

معبد تيكال الأول

يُعرف معبد تيكال الأول أيضًا باسم معبد الجاكوار العظيم، وهو هرم مايا يتكون من 9 طبقات أو درجات، بُني حوالي عام 730 م في ما يُعرف الآن بجواتيمالا. ويبلغ ارتفاعه حوالي (44 مترًا) عن الأرض. ويؤدي الدرج الصاعد إلى غرفة بها صور للحاكم الذي بُني من أجله - جاساو كان كاويل، الملك الذي قاد قوات تيكال إلى النصر ضد ألد أعداء المدينة، مدينة كالاكمول المايا المنافسة.

بينما يُطلق عليه اليوم اسم معبد، فقد كان أيضًا مكانا للدفن الملكي. في عام 1959، عثر علماء الآثار على غرفة دفن كاويل داخل الهرم. كانت تحتوي على عدد من الآثار، بما في ذلك جلود الجاكوار واليشم والصور المنحوتة على عظام بشرية تصور أشخاصًا في زوارق.

معبد حجر قيم

يقع حجر قيم على نتوء صخري في جزيرة مالطا. ويزيد عمره على 5000 عام ويتكون من عدد من الهياكل الصخرية المبنية على قمة سلسلة من التلال، وفقًا لما ذكره موقع Heritage Malta. شيد بعض المباني باستخدام هياكل ثلاثية حجرية ذات حجرين عموديين وعتبة تربط بينهما. كما زين بعض المباني بنقوش بارزة منخفضة، مثل التصاميم الهندسية الدوامة. وقد يكون بعض المباني مغطى في الأصل بأسقف مدعومة بأقواس أو أقواس على الجدران.

موكيني هياو

يقع هذا المعبد الحجري على الطرف الشمالي لجزيرة هاواي. ووفقًا للتقاليد الشفوية، كان هناك معبد موجود في هذا المكان منذ القرن الخامس الميلادي، بينما يعود تاريخ المعبد الحالي إلى حوالي 700 عام، وفقًا لخدمة المتنزهات الوطنية. كان هناك عدد من الطقوس في موكيني هياو، بما في ذلك التضحية بالحيوانات، وفي بعض الأحيان البشر. شيد المعبد على شكل متوازي أضلاع، مع جدران حجرية يتراوح ارتفاعها بين (2.1 متر) و (4.3 متر).

الهرم الأكبر في تشولولا

يقع الهرم الأكبر في تشولولا بالقرب من مدينة بويبلا في المكسيك، شيد منذ أكثر من 2000 عام وتم تعديله بمرور الوقت. في العصور القديمة، ربما كان مخصصًا لكويتزالكوتل، وهو إله ثعبان ريشي كان يُعبد في أمريكا الوسطى. وبعد أن غزا الإسبان المنطقة في القرن السادس عشر، فرضوا المسيحية على الناس، وشيدت كنيسة فوق الهرم.

معبد أبولو

كان معبد أبولو في دلفي، اليونان، هو المكان الذي كانت فيه بيثيا، المعروفة أيضًا باسم "عرافة دلفي"، تقدم تنبؤاتها. كان أبولو إلهًا يونانيًا مرتبطًا بالنبوة، من بين أشياء أخرى كثيرة. كان أفراد بارزون من جميع أنحاء اليونان وأجزاء أخرى من العالم القديم يأتون إلى هذا المعبد لتقديم القرابين ويطلبون من العرافة التنبؤ بما قد يحمله لهم المستقبل. يعود تاريخ هذا المعبد إلى أكثر من 2600 عام.

بوروبودور

شيد مجمع معبد بوروبودور منذ حوالي 1200 عام، ويقع على جزيرة جاوة في إندونيسيا. وأشارت اليونسكو إلى أن المعبد الرئيسي يشبه الهرم إلى حد ما ويحتوي على ستوبا كبيرة - وهي عبارة عن هيكل يشبه التل يضم آثارًا بوذية - مبنية حول تل طبيعي. ومن بين زخارف المعبد 72 منصة، كل منها بها تمثال لسيدهارتا جوتاما (بوذا). تم التخلي عن المعبد في القرن الخامس عشر ولكن أعيد اكتشافه في القرن التاسع عشر وخضع للترميم في القرن العشرين، وفقًا لليونسكو.

معبد كالاساسايا

معبد كالاساسايا موقع أثري يعود إلى ما قبل كولومبوس في بوليفيا

يقع معبد كالاساسايا في مدينة تيواناكو القديمة، بالقرب من بحيرة تيتيكاكا في بوليفيا، ويعود تاريخه إلى حوالي 2000 عام. يحتوي المعبد المستطيل الشكل على بوابة كبيرة تسمى الآن "بوابة الشمس". يوجد عدد من الصخور المنحوتة في المعبد، وقد يصور بعضها آلهة. وأشارت اليونسكو إلى أنه بالإضافة إلى خدمة غرض ديني، ربما تم استخدام المعبد أيضًا للملاحظات الفلكية.

المعبد الكبير

يُعرف هذا المبنى الديني المدمر اليوم باسم المعبد الكبير، ويقع في مدينة البتراء القديمة في جنوب الأردن. تم بناؤه من قبل شعب قديم يسمى الأنباط منذ حوالي 2000 عام في وقت كانت البتراء مركزًا مزدهرًا للتجارة.

أشار موقع جامعة براون إلى أن المعبد هو أكبر مبنى قائم بذاته في البتراء. هناك بعض الجدل بين العلماء حول ما إذا كان الهيكل قد استخدم بالفعل للاحتفالات الدينية. الاحتمالات الأخرى هي أنه ربما كان بمثابة قاعة استقبال من نوع ما.

معبد الشمس

شيد هيكل يُعرف الآن باسم "معبد الشمس" منذ حوالي 750 عامًا من قبل شعب الأناسازي في ما يُعرف اليوم بمنتزه ميسا فيردي الوطني، كولورادو. كان للمعبد على شكل حرف D مجموعة متنوعة من الأشكال الهندسية التي تضمنت النسبة الذهبية. ربما كان ارتفاع جدرانه في الأصل يصل إلى (5 أمتار). من المحتمل أن المعبد كان يستخدم للملاحظات الفلكية وكذلك الاحتفالات الدينية. تراجعت ميسا فيردي حوالي عام 1300 بعد الميلاد، وربما لم يكتمل بناء معبد الشمس.

معبد ما مونديشواري ديفي

يعود تاريخ معبد ما مونديشواري ديفي إلى حوالي 1900 عام، وهو معبد هندوسي في ولاية بيهار في شمال شرق الهند. تزعم الحكومة المحلية أنه أقدم معبد في العالم قيد الاستخدام المستمر. توجد صور لعدد من الآلهة في المعبد، وربما تغيرت الآلهة التي تُعبد هناك على مر الزمن. اليوم، تم تخصيص المعبد لشيفا - وهو إله يربطه الهندوس بالطب والخصوبة، من بين أشياء أخرى كثيرة - وشاكتي، وهي إلهة مرتبطة بالقوة، كما أشار موقع الحكومة المحلية. تم بناء المعبد على شكل مثمن.

معبد البيت المربع

يقع Maison Carrée (الذي يُترجم إلى "البيت المربع") الذي يبلغ عمره 2000 عام في مدينة نيم في جنوب فرنسا. أمر الإمبراطور الروماني أغسطس ببنائه وكان مخصصًا لحفيديه، جايوس ولوسيوس قيصر، اللذين توفيا في سن مبكرة. تم بناء المعبد بأعمدة على الطراز الكورنثي، ويبلغ ارتفاعه حوالي (17 مترًا).

معبد سري رانجاناثاسوامي

يقع معبد سري رانجاناثاسوامي في منطقة تيروتشيرابالي في جنوب الهند، ويعود تاريخه إلى حوالي 2000 عام. هذا المعبد الهندوسي مخصص لرانجاناثا، وهو شكل متكئ من أشكال فيشنو، وفقًا لليونسكو. وقد تم توسيع المعبد وتعديله طوال تاريخه ويحتوي على ما لا يقل عن 640 نقشًا.

معبد برامبانان

شيد مجمع معبد برامبانان منذ أكثر من 1000 عام، ويقع في إندونيسيا على جزيرة جاوة. وهو مخصص لشيفا، الإله الهندوسي المرتبط بالدمار، وفقًا لليونسكو. وتضم المنطقة نحو 240 معبداً، بعضها مخصص لآلهة هندوسية أخرى مثل فيشنو وبراهما، حسبما أشارت منظمة اليونسكو. وتحتوي بعض المعابد على زخارف تصور ملحمة رامايانا، وهي ملحمة سنسكريتية ينطلق فيها الأمير راما في رحلة لإنقاذ زوجته سيتا.