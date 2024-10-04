محادثات مع سيدات.. حبس فني تحاليل بتهمة ابتزاز طبيب في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالعياط، حبس فني تحاليل 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بالاستيلاء على محادثات خاصة من هاتف طبيب يعمل لديه وابتزازه في العياط.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

تلقى مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من طبيب يتهم فيه فني تحاليل يعمل لديه؛ لقيامه بابتزاه عقب حصوله على محادثات من هاتفه أثناء قيامه بترتيب بعض التطبيقات والبرامج، حيث قام بتصوير المحادثات الموجودة على الهاتف بين الطبيب وبعض السيدات التي يترددن على العيادة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وححر مضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، والتي أمرت بقرارها المتقدم.