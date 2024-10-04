بلينكن وسيبيغا يناقشان قطاع الطاقة في أوكرانيا قبل فصل دخول الشتاء

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إن الوزير أنتوني بلينكن اتصل بنظيره الأوكراني أندريه سيبيغا لمناقشة قطاع الطاقة في أوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء.

وقالت الوزارة في بيان: "ناقش الطرفان التزامات الولايات المتحدة والشركاء للمساعدة في تعزيز مرونة قطاع الطاقة في أوكرانيا هذا الشتاء، ويتطلعون إلى مشاركة الرئيس جو بايدن والقادة الآخرين في الاجتماعات المقبلة لمجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا في رامشتاين".

ومن المقرر أن تجتمع مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا في ألمانيا الأسبوع المقبل خلال زيارة بايدن لألمانيا.

وقال بلينكن في وقت سابق، إن الشتاء المقبل سيكون "صعبا" لنظام الطاقة في أوكرانيا، لذا فقد قامت الولايات المتحدة بالفعل "بتعبئة موارد كبيرة" لهذه الاحتياجات.