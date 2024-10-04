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سنتكوم: نفذنا ضربات على 15 هدفا للحوثيين في اليمن اليوم الجمعة

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ياسر رشاد - القاهرة - صرحت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان لها اليوم الجمعة تنفيذ ضربات على 15 هدفا لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.

 

وقالت في البيان: "قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية بشن ضربات على 15 هدفا حوثيا في مناطق خاضعة لسيطرتهم حوالي الساعة الخامسة مساء بتوقيت صنعاء".

 

وأضافت القيادة أن الأهداف شملت القدرات العسكرية الهجومية للحوثيين.

 

وأفادت بأنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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