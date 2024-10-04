الأردن تُدين هجوم المستعمرين على المسجد الأقصى والنفخ في البوق

ياسر رشاد - القاهرة - استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اقتحام المستعمرين المسجد الأقصى المبارك اليوم الجمعة، وإقدامهم على ممارسات استفزازية بما في ذلك النفخ في البوق، والذي يُعد انتهاكً لحرمة وقدسية المسجد المبارك.

وصرح الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، أن على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ولبنان وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة.

وجدد القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد كافة وتنظيم الدخول إليه.

وفي سياق متصل، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بإقتحام تجمع عرب "المليحات" في المعرجات شمال غرب أريحا، وقاموا بالهجوم على الاهالي.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" حسن مليحات لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت التجمع وداهمت البيوت والمساكن وأجرت عمليات تفتيش، وأخذت بطاقات المواطنين الشخصية، وقامت بإحصاء وتسجيل كل بياناتهم الكترونيا.

ووفق مليحات فإن هذا الاقتحام يأتي في سياق هجمات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين المستمرة ضد التجمعات البدوية في الأغوار، وتجسيد سياسات التطهير العرقي، وتفريغ الأرض من الفلسطينيين عبر عمليات التهجير القسري من قبل الاحتلال الذي يسعى للسيطرة والاستيلاء على هذه المناطق.