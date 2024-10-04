إثيوبيا تنضم للبريكس وتوقع على استراتيجية التعامل

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت إذاعة "فانا" نقلا عن وزارة الخارجية الإثيوبية بأن أديس أبابا وافقت على استراتيجية التعامل مع مجموعة "بريكس".

وذكرت "فانا" أن "اللجنة التوجيهية الوزارية الوطنية لدول بريكس في إثيوبيا وافقت على استراتيجية التعامل مع "بريكس".

كما أشارت إلى أن اللجنة ناقشت أيضا استعدادات إثيوبيا لقمة "بريكس" التي ستعقد في كازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.

وأكد رئيس البنك الوطني الإثيوبي ماما ميهريتو أن "بريكس" بمثابة منصة لإثيوبيا لتعزيز مصالحها الوطنية، مضيفا أن البلاد تشارك بنشاط في أنشطة المجموعة منذ انضمامها إليها، كما نقلت الإذاعة.

و"بريكس" هي مجموعة دولية تم إنشاؤها عام 2006، وتتولى روسيا رئاستها منذ الأول من يناير 2024.

وبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، انضمت مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا منذ بداية عام 2024 إلى "بريكس".