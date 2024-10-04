قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عرب المليحات شمال غرب أريحا

ياسر رشاد - القاهرة - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بإقتحام تجمع عرب "المليحات" في المعرجات شمال غرب أريحا، وقاموا بالهجوم على الاهالي.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" حسن مليحات لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت التجمع وداهمت البيوت والمساكن وأجرت عمليات تفتيش، وأخذت بطاقات المواطنين الشخصية، وقامت بإحصاء وتسجيل كافة بياناتهم الكترونيا.

ووفق مليحات فإن هذا الاقتحام يأتي في سياق هجمات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين المستمرة ضد التجمعات البدوية في الأغوار، وتجسيد سياسات التطهير العرقي، وتفريغ الأرض من الفلسطينيين عبر عمليات التهجير القسري من قبل الاحتلال الذي يسعى للسيطرة والاستيلاء على هذه المناطق.