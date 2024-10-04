وفاة 14 شخصاً جراء الفيضانات بالبوسنة والهرسك

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي 14 شخصاً على الأقل حتفهم في الفيضانات والانهيارات الأرضية، التي وقعت في البوسنة والهرسك. جاء ذلك في تصريح لمتحدث باسم حكومة كانتون هرسك-نيريفتا لوسائل الإعلام البوسنية اليوم الجمعة.

وتعد المنطقة الجبلية الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال مدينة موستار بجنوب البلاد، الأكثر تضرراً. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضان العديد من الأنهار على جانبيها في المنطقة.

وأضافت أنه في بلدة يابلانيتسا ألحق انهيار أرضي أضراراً بالكثير من المنازل وأن المئذنة الوحيدة بمسجد البلدة مازالت مرئية. وأصبحت يابلانيتسا معزولة بالكامل، حيث إن الطرق الريفية القريبة غير صالحة للاستخدام وجرفت الأمطار التربة تحت قضبان السكك الحديد.

وتمكن رجال الإنقاذ في النهاية من الوصول ونقلوا الأشخاص لمناطق آمنة باستخدام القوارب، بحسب وسائل الإعلام المحلية.