إيران تكشر عن أنيابها وتهدد تل أبيب

الشارقة - اميمة ياسر - لوّح قيادي في «الحرس الثوري» باستهداف البنية التحتية الإسرائيلية، بما يشمل مصافي النفط إذا شنت هجوماً على إيران، في وقت قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده «لا تعتزم الاستمرار في الهجمات ما لم ترغب إسرائيل في مواصلة اعتداءاتها».

وحذّر عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، من «رد أكثر شدة وبطريقة متناسبة ودقيقة إذا قامت إسرائيل بأي عمل آخر ضد إيران». وصرّح: «لم تكن البادئة إيران بالهجوم، بل رددنا على اعتداءات إسرائيل على سفارتنا في دمشق والهجمات ضد أهداف إيرانية».

وأضاف: «نركّز فقط على مهاجمة المراكز العسكرية والأمنية للنظام الصهيوني على عكس إسرائيل التي تقصف الأهداف المنزلية ومنازل الناس والنساء والأطفال».

وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي إن «أوضاع لبنان ليست طبيعية لكي تكون زيارتي طبيعية»، وأشار إلى أنه تحدث مع المسؤولين اللبنانيين بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، لافتاً إلى أن بلاده «على تواصل مع دول أخرى».

وشدّد عراقجي على أن بلاده تدعم الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار «بشرط أن تُراعى أولاً حقوق الشعب اللبناني وتكون مقبولة من (المقاومة)، وثانياً أن تكون متزامنة مع وقف إطلاق النار في غزة».

وقال موقع «فرارو» الإخباري التحليلي الإيراني إن زيارة عراقجي بالتزامن مع مشاركة المرشد الإيراني علي خامنئي في صلاة الجمعة، تحمل رسالتين، إحداهما أن سياسة الجمهورية الإسلامية لن تتغير بتغيير الحكومة وتولي مسعود بزشكيان الرئاسة وحضوره في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت إن «زيارة عراقجي نوعاً ما تترجم شعار (نطلب السلام لكننا نجيد الحرب) المطروح هذه الأيام في إيران».

أمّا الرسالة الثانية التي أشار إليها الموقع فهي «حفظ المسار السياسي والدبلوماسي، إلى جانب المقاومة العسكرية فيما يتعلق بالقرار 1701».

بدوره، قال نائب القائد العام لـ«الحرس الثوري» إن قواته قد تستهدف البنية التحتية الإسرائيلية في حالة اندلاع حرب بين الدولتين. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن فدوي قوله إن «مصافي النفط ومصادر الطاقة أهداف محتملة».

في الأثناء، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، النائب إبراهيم عزيزي، إن إيران أظهرت «مبادئ أخلاقية» للحرب باستهدافها قوات عسكرية إسرائيلية، دون إصابة مناطق سكنية. وقال: «قتلوا ضيفنا بوحشية في طهران».

وصرح عزيزي للتلفزيون الرسمي بأن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير «جلب الأمل لجبهتنا، واليأس والهزيمة للعدو». ولفت إلى إمكانية «تغيير نظرة الأعداء تجاه إيران على المدى الطويل».

وقال أيضاً إنها وجّهت رسالتين: «الرسالة الجدية لأعدائنا بأن يتخلوا عن المغامرات، وإلا فسيواجهون رداً حاسماً من الآن فصاعداً»، أما عن الرسالة الثانية فقد أوضح أنها «للشعب الإيراني، وهي إذا أكد قادتنا وقواتنا المسلحة وعلى رأسهم المرشد على أمر بعينه، فإنه سيُنفّذ».

وأعرب عزيزي عن أمله بأن يكون الهجوم الصاروخي الإيراني «قد خلق نوعاً من الردع، وألا يرتكب الإسرائيليون خطأ في حساباتهم».

وقال المحلل السياسي الإصلاحي أحمد زيد آبادي إن «خطبة خامنئي تُعد بمثابة خطوة للمساعدة في تهدئة التوتر الإقليمي». وكتب عبر قناته في «تلغرام»: «إذا لم تقم إسرائيل بأي عمل تدميري على الأراضي الإيرانية، أعتقد أن هذه الخطب يمكن أن تحوّل مسار العنف المتزايد في الشرق الأوسط نحو الدبلوماسية». لكنه رأى أن «المشكلة تكمن في أنه لا توجد أي مبادرة دبلوماسية منصفة على جدول الأعمال المعلن للمجتمع الدولي».

وقال الناشط السياسي الإصلاحي محمد علي أبطحي إن تصريحات خامنئي «كانت مهدئة في ظل الأوضاع المتوترة في المنطقة والحالة النفسية الداخلية؛ حيث يشعر الناس بالقلق من الحرب».

ونوّه أبطحي، مستشار الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، بأن «إسرائيل تشعر بالقلق من هذه المواقف، وليس من المواقف المتطرفة والمتشددة».

بدورها، قالت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن «ارتقاء مستوى الردع وجدية الرد المتبادل لإيران، تجاه النظام الصهيوني وحلفائه، تظهر في هذه الخطوة الاستراتيجية للمرشد الإيراني، وتوجه رسالة واضحة إلى الأصدقاء والأعداء».

وأضافت أن «حضور المرشد يوجه رسالة خاصة إلى محور المقاومة وخصوصاً (حزب الله) بأن يشعروا بوجود إيران إلى جانبهم... وسيقدم رداً تاريخياً على مبالغات النظام الصهيوني بأنه لا يمتلك أي فرصة أمام إيران ويعتبر تهديداً فارغاً».

وأشارت جريدة «مستقل» إلى أن الخطبة الأولى لخامنئي باللغة الفارسية كانت موجزة على خلاف خطبته المطوّلة باللغة العربية. ورأت أن خامنئي طلب للمرة الأولى من أنصار موسى الصدر الوقوف إلى جانب «حزب الله».

ورأت أن خطبة خامنئي كانت تتسق مع زيارة بزشكيان إلى قطر من أجل خفض التوترات الإقليمية. وكتب المحرر السياسي: «يبدو أنه بالنظر إلى خطب صلاة الجمعة اليوم في طهران، فإن القائد يراقب أن لا تُجر طهران إلى تصعيد الحرب مع إسرائيل أكثر من ذلك».

وقال المحلل والدبلوماسي السابق، نصر الله تاجيك: «في الظروف الحالية، النقطة الأهم هي دور اللاعبين الرئيسيين (إيران وإسرائيل)، ثم اللاعبين الثانويين مثل الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين والمجموعات المقاومة»، حسبما أوردت وكالة «إيلنا» الإصلاحية.

وقال تاجيك إن كيفية الرد الإيراني وربما الرد المقابل الإسرائيلي «تعني تجنب لعبة التنس الصاروخي، وهو أمر بالغ الأهمية». وأضاف:

«كما أن كيفية ردنا، وربما الرد المقابل، تعني تجنب لعبة تبادل الصواريخ (بين الطرفين) وهو أمر بالغ الأهمية. طريقة تحركنا الدبلوماسي وكيفية تشكيل تحالفاتنا وإرسال الرسائل ستكون حاسمة للغاية. ومن الطبيعي أن أي خطوة خاطئة من أي من الطرفين يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع».