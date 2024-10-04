متحدياً الطيران العسكري الإسرائيلي .. وزير خارجية إيران في قلب بيروت

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى بيروت يوم الجمعة.

وأظهر بث مباشر لتلفزيون رويترز طائرة تحمل العلم الإيراني تهبط في مطار بيروت بعد ساعات فقط من ضربات جوية استهدفت محيط المطار ليلا.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو حليف وثيق لجماعة حزب الله.

وتأتي تلك الزيارة في وقت تتعرض فيه لبنان لعدوان إسرائيلي متواصل، وبعد أيام من هجوم صاروخي شنته طهران على إسرائيل ووسط تقارير عن نقاشات حول ضربات إسرائيلية محتملة ضد منشآت نفطية إيرانية.

وقالت إسرائيل إن إيران أطلقت نحو 200 صاروخ باليستي، تم اعتراض معظمها بواسطة منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، على حد قولها