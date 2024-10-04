الاحوال الشخصية تلحق مأمور نفوس صور بالمديرية العامة وتكلفها بالتوقيع على بيانات القيد

اشارت المديرية العامة للأحوال الشخصية، الى أنه "نظراً للظروف الأمنية الراهنة التي حالت دون تمكن اقلام النفوس التابعة لمحافظات لبنان الجنوبي النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل من تأمين سير العمل، وتأمينا للمصلحة العامة وتسييرا لشؤون المواطنين أصحاب العلاقة، وبناءً على المذكرة رقم ٦٨ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/١، تلحق السيدة مريم حيدر مأمور نفوس صور بالمديرية العامة للأحوال الشخصية الإدارة المركزية وتكلف بالتوقيع على بيانات القيد الصادرة عنها والعائدة للأشخاص التابعين للمحافظات المنوه عنها أعلاه".

واوضحت انه "يعمل بهذه المذكرة إعتباراً من تاريخ صدورها وحتى إشعار آخر".