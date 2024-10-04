هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل قصفت نفقا بمنطقة معبر المصنع عند الحدود السورية اللبنانية بعد رصد تهريب أسلحة

اعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل قصفت نفقا بمنطقة معبر المصنع عند الحدود السورية اللبنانية بعد رصد تهريب أسلحة"، مشيرة الى أن "إيران تزود حزب الله بالسلاح من مخازنها في العراق وسوريا". وذكرت أن "إيران كثفت خلال الأسبوعين الماضيين تزويد حزب الله بالسلاح من سوريا فوق الأرض وتحتها".

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