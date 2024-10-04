إستهداف مستشفى صلاح غندور وإصابة 15 شخصًا والصليب الأحمر يفاوض للدخول الى المستشفى

إستهدف الجيش الاسرائيلي مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل وإصابة 15شخصًا، والصليب الأحمر اللبناني يفاوض مع اليونيفيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر للدخول إلى المستشفى.

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