اخبار العالم

بالفيديو.. انفجار كبير يهز العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مراسل RT، إن غارات جوية استهدفت معسكر الصيانة في منطقة الحصبة شمالي العاصمة صنعاء ومنطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة، وأضاف أن ثلاث غارات استهدفت محافظة البيضاء.

 

وأفادت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت غارات على العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وذمار بسلسلة غارات.

 

وأوضحت مصادر محلية أن الطيران الأمريكي البريطاني شن 4 غارات على مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء.

 

وأشارت إلى أن الطيران استهدف بـ 7 غارات منطقة الكثيب ومطار الحديدة كما شن غارة على جنوب مدينة ذمار.

 

https://mf.b37mrtl.ru/media/vids/2024.10/6700156342360417e25eae0c.mp4

https://mf.b37mrtl.ru/media/pics/2024.10/original/6700179142360417e25eae10.png

https://mf.b37mrtl.ru/media/vids/2024.10/6700174c4c59b729ef4532a7.mp4

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا