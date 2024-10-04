واشنطن بوست: صواريخ إيران تجاوزت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وضربت منشآت عسكرية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنّ بعض الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت في عملية "الوعد الصادق 2" نجحت في اختراق الدفاعات الجوية للاحتلال الإسرائيلي وأحدثت اصابات مباشرة بها، بحيث "ضربت أو سقطت قرب 3 منشآت عسكرية واستخبارية، على الأقل".

وذكرت الصحيفة، التي استندت على وثّقته الصور، أنّ نتائج العملية الإيرانية "تثير تساؤلات بشأن النطاق الكامل للأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الإسرائيلية".

كذلك، رأت الصحيفة أنّ النتائج تشير إلى أنّ طهران "نجحت بشكل أكبر في التهرب من الدفاعات الإسرائيلية، مقارنةً بما كان الأمر عليه في نيسان/أبريل الماضي"، عندما نفّذت إيران عملية "الوعد الصادق"، رداً على استهداف الاحتلال قنصليتها في العاصمة السورية دمشق.

ولدى تناوله ما حققته "الوعد الصادق 2"، أكد جيفري لويس، وهو مدير "برنامج منع الانتشار النووي في شرقي آسيا"، في معهد "ميدلبري" للدراسات الدولية في كاليفورنيا، أنّ إحصاء 32 ضربةً على قاعدة "نيفاتيم" وحدها.

يُضاف ما أوردته "واشنطن بوست" إلى ما نشرته وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية سابقاً، وهو صور التقطها أقمار صناعية، تظهر أضراراً لحقت بـ"نيفاتيم"، الواقعة جنوبي فلسطين المحتلة.

ويظهر في الصور ثقب كبير في مرأب طائرات، وفي سقف صف من المباني بالقرب من المدرج الرئيسي، وقطع كبيرة من الحطام منتشرة حول المبنى.