القاذفة الروسية "سو-34" تقصف معقلا لقوات كييف في كورسك بقنابل "فاب-500"

ياسر رشاد - القاهرة - صرحت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة "سو-34" شنت غارة باستخدام قنبلة "فاب-500" مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح، استهدفت القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، مؤكدة تدمير الأهداف.

وقالت الوزارة في بيان: "طاقم القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت متعددة الوظائف سوخوي 34 التابعة للقوات الجوفضائية الروسية هاجمت أفرادا ومعقلا للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".

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وأشارت إلى أن الضربة نُفذت على أهداف استطلاعية باستخدام القنابل الجوية "فاب-500" المزودة بوحدة التخطيط والتصحيح الشاملة.

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أنه "وفقا لتقارير المخابرات، تم القضاء على أفراد ومعقل القوات المسلحة الأوكرانية".