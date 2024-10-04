مصر توجه رسالة جديدة إلى لبنان بعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لـ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، التأكيد على دعم مصر الكامل والمتواصل للبنان في مواجهة اعتداءات الإحتلال الإسرائيلي على أراضيه.

ووفقا للبيان تدين مصر الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، والتي نتج عنها مئات الضحايا من المدنيين" وفق ما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لميقاتي.

وشدد بدر عبد العاطي على أن "مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة"، وتابع أن "مصر تدعم مؤسسات الدولة اللبنانية التي تضطلع بمسؤوليات دقيقة في ظل ظروف عصيبة، وفي مقدمتها رئاسة مجلس النواب ورئيس الحكومة والجيش اللبناني فضلاً عن المؤسسات الأمنية اللبنانية".

كما أكد عبد العاطي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"أعطى توجيهاته لتقديم كل الدعم الممكن لإغاثة الشعب اللبناني، ومساعدة أجهزة ومؤسسات الدولة اللبنانية على القيام بدورها على أكمل وجه".