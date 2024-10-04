مصر ترحب بدعم مجلس الأمن لجوتيريش وتجدد تضامنها الكامل معه

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بالدعم الذي أبداه أعضاء مجلس الأمن يوم أمس للسكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في ظل الحملة المغرضة التي تشنها إسرائيل عليه، وإعلانها مؤخرًا اعتباره شخصًا غير مرغوب فيه.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية دعم مصر الكامل وتضامنها مع أنطونيو جوتيريش، الذي انحاز طوال فترة عمله ومسيرته المهنية لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ والقيم الأممية النبيلة، الداعية إلى احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحقيق العدالة، واحترام حق تقرير المصير.

كما أشاد بدوره المشهود في دعم السلم والأمن الدوليين، ومواقفه الأخلاقية الملهمة التي يدافع عنها بإخلاص وقناعة كاملة، والتي سيشهد لها التاريخ.