"أكسيوس": قائد الجيش يحظى بدعم الولايات المتحدة وفرنسا كمرشح للرئاسة

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين، أن "البيت الأبيض يريد استغلال ضعف حزب الله لانتخاب رئيس لبناني جديد"لافتا الى أن "إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تعتقد أن هناك فرصة لتقليص نفوذ حزب الله وانتخاب رئيس للبنان".
واشار الموقع، الى أن "قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يحظى بدعم الولايات المتحدة وفرنسا كمرشح للرئاسة".
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