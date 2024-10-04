وسائل اعلام اسرائيلية: يوم إضافي صعب في الشمال نتيجة إطلاق الصواريخ من لبنان وصفارات الإنذار لم تتوقف طوال اليوم

اشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى انه تم تسجيل يوم إضافي صعب في الشمال نتيجة إطلاق الصواريخ من لبنان، وصفارات الإنذار لم تتوقف طوال اليوم.
وفي السياق، اشارت القناة 12 العبرية الى رشقة صاروخية انطلقت من لبنان نحو الجليل، وصافرات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات في الشمال قرب الحدود مع لبنان.
ولفتت القناة 12 الإسرائيلية الى اندلاع حرائق في منطقة شلومي بالجليل الغربي نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان.
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