نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، أنه "بالإضافة إلى هاشم صفي الدین، يُعتقد أن رئيس استخبارات حزب الله حسين هزيمة المعروف باسم "مرتضى" كان أيضًا في الملجأ الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إسرائيلي: بالإضافة إلى هاشم صفي الدین يُعتقد أن رئيس استخبارات حزب الله كان أيضًا بالملجأ الذي استهدفته اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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