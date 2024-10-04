نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي بريطاني، اننا "لم نشارك في الغارات الجوية على اليمن". وكانت قد اشارت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لحركة انصارالله اليمنية، الى "عدوان أميركي بريطاني بأربع غارات على منطقة الصيانة بمديرية الثورة في صنعاء، و7 غارات لطيران العدوان الأميركي البريطاني على مطار الحديدة ومنطقة الكثيب في الحديدة".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مصدر حكومي بريطاني: لم نشارك في الغارات الجوية على اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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