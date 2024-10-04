حزب الله: استهداف تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط أفيفيم وفي كفرجلعادي

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:15 من غروب يوم الجمعة 4-10-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط أفيفيم بصلية صاروخية كبيرة.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:20 من غروب يوم الجمعة 4-10-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية.