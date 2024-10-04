خريس زار محافظ الجنوب: لتأمين الاحتياجات الضرورية للمناطق التي لا يمكن الوصول إليها

جال عضو كتلة "التّحرير والتّنمية" النّائب علي خريس في سراي صيدا، حيث التقى محافظ الجنوب منصور ضو، قائد منطقة لبنان الجنوبي في قوى الأمن الدّاخلي العميد ماجد الأيوبي ومساعد قائد المنطقة العميد ناظم الحسيني. وأوضح خريس بعد الجولة، أنّ "هذه الزّيارة تأتي في ظلّ الظّروف الصّعبة الّتي يعيشها الوطن، وما ينتج عن اعتداءاته من أزمات إنسانيّة وصحيّة وغيرها"، مشيرًا إلى "أنّنا تمنّينا على ضو والأيوبي المساعدة في تأمين الاحتياجات الضّروريّة للمناطق الّتي لا يستطيع أحد الوصول إليها، في ظلّ استهداف العدو الإسرائيلي لكلّ شيء وخاصّةً أعمدة الإرسال للهاتف الخلوي وغيرها من الأمور". وتمنّى "العمل الجاد من أجل مساعدة النّاس وخاصّةً معالجة أزمة النّزوح".

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