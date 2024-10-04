حزب الله: استهداف قاعدة نفح وتجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 4-10-2024 قاعدة نفح بصلية صاروخية.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:05 من بعد ظهر يوم الجمعة 4-10-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي بصلية صاروخية كبيرة.