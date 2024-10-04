دويهي عن لقاء بري- ميقاتي- جنبلاط: هم جزء من المشكلة وليس الحل النهائي

أشار النّائب ميشال دويهي، في تصريح، إلى أنّ "الميثاقيّة ليست المشكلة في الصّورة الثّلاثيّة من يومين، المشكلة أنّهم فريق أساسي من "المنظومة" تقع عليهم مسؤوليّة كبيرة في انهيار البلد اقتصاديًّا، وفي تفقير الشعب اللبناني"، مؤكّدًا أنّه "حتّى لو كان هنالك من ممرّ إلزامي سياسي دستوري، بحُكم وجودهم على رأس مؤسّستَين نحن بحاجة إليهما حاليًّا لإنتاج حلول توقف الحرب وتساهم في انتخاب الرّئيس، إلّا أنّ موقفنا لن يتغيّر منهم: هم جزء من المشكلة وليس الحلّ النّهائي".

يُذكر أنّ رئيس مجلس النّواب نبيه بري كان التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرّئيس السّابق لـ"الحزب التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في عين التّينة مساء الأربعاء الماضي.