"تجمع أهالي شهداء وجرحى انفجار المرفأ" ألغى وقفته الشهرية: باقون على الوعد والعهد

اعتذر "تجمّع أهالي شهداء وجرحى ومتضرّري انفجار مرفأ بيروت" برئاسة ابراهيم حطيط، بعد "إلغاء وقفته الشّهريّة رقم 50 بسبب الحرب الّتي يشنّها العدو الصّهيوني الغاشم على لبنان واللّبنانيّين"، من شهدائنا "الّذين لا يقبلون حتمًا تعريض أهاليهم لأيّ خطر بعدما هجّروا من بيوتهم، ونعدهم أنّنا باقون على الوعد والعهد وحتّى آخر نفس ونبض في عروقنا، لانتزاع حقّهم علينا بالحقيقة والعدالة والمحاسبة".

أشار في بيان، إلى "أنّنا لن ندخل بالسّياسة اليوم وبلدنا يدمَّر وأهالينا يُقتلون في الجنوب والبقاع وبيروت والضّاحية، من قِبل عدو الإنسانيّة والبشريّة، الصّهاينة"، مركّزًا على أنّ "همّنا اليوم لملمة الجراح وكفكفة الدّموع والتّخفيف ما استطعنا من معاناة أهالي شهدائنا الّذين هجّروا من بيوتهم، ومنهم ما لا يزال بلا مأوى في الطّرق، وهو ما نسعى لتخفيف وطأته في ظلّ إهمال تام لهم من أجهزة الدّولة والأحزاب والجمعيّات كافّة، الّتي تتعاطى معهم بخلفيّات سياسيّة للأسف".

وناشد التجمّع، الجمعيّات الأهليّة الوطنيّة والمقتدرين بمبادراتهم الفرديّة، "مدّ يد المساعدة لنا للتّمكّن من مساعدتهم بما استطاعوا إليه سبيلًا. فالظّلم الّذي تعرّضنا له منذ انفجار المرفأ عبر الإهمال المتراكم مع الجميع بدون استثناء على خلفيّات متعدّدة، لا يجوز أن يستمرّ في هذه الظّروف لنكون الأكثر مظلوميّة". وذكر "أنّنا نتقبّل المساعدات عبر رقم الهاتف 78875498 - إبراهيم حطيط".